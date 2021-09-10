Star.com.tr 10 Eylül 2021 Cuma 19:16 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 19:17

Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu Enner Valencia ile Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Fernando Muslera 2022 Dünya Kupası grup eleme maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Ekvardor grupta üçüncü sırada yer alırken Uruguay dördüncü sıradaydı. 1-0'lık skorla Uruguay'ın kazandığı maçta Uruguay üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Maçta ise büyük bir tartışma yaşandı. Ekvadorlu Michael Estrada, Josema Gimenez'in savunmada yaptığı sert müdahalenin ardından kalçasının nasıl kaldığını gösteren fotoğrafı yayınladı.

ENNER VALENCIALI EKVARDO MAÇINDA VAR TARTIŞMASI



Enner Valencia'nın 84. dakikada görev aldığı maçta Fernando Muslera 90 dakika görev aldı. Maça, Michael Estrada ile Josema Gimenez'in pozisyonu damga vurdu. Michael Estrada, savunma bölgesinde yaptığı sert müdahalenin ardından kalçasının nasıl kaldığını gösteren fotoğrafı yayınladı. Brezilyalı hakem Daronco ve VAR pozisyonu görmedi. Yaşanan olay Ekvador'da büyük yankı uyandırırken Uruguay grup sıralamasında da aldığı üç puanla Ekvardor'un üzerine çıktı.

ENNER VALENCIA TEKNİK DİREKTÖRDEN KESİK YEDİ



Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia ülkesinde Uruguay maçı öncesi tartışma haline gelmişti. Ekvador'un Arjantinli teknik direktörü Gustavo Alfaro ile Ekvardor'un efsane milli futbolcularından Ivan Hurtado arasında ufak çaplı bir tartışma yaşanmıştı. Ünlü futbolcu Valencia'ya ya sahip çıkarken merkez orta saha oyuncusu Christian Noboa'yı eleştirmişti. Tüm yaşananların ardından Ekvador'un Arjantinli teknik direktörü Gustavo Alfaro, Uruguay karşısında takım kaptanı Enner Valencia'yı yedek oturtarak maçın 84. dakikasında sahaya almıştı.