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Spor

Enner Valencia: Forvet oynarken mutluyum

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 yendiği hazırlık maçında ağları sarsan Enner Valencia, mücadele sonrasında konuştu.

10 Ağustos 2021 Salı 00:57 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 00:57
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Vitor Pereira'nın yeni sistemine alışmaya çalıştıklarını söyleyen golcü futbolcu, "Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor, çok çalışıyoruz. Yeni hocamızın fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede hocamızın fikirlerine ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.

Forvet oynarken mutlu olduğunu söyleyen Ekvadorlu futbolcu, "Fenerbahçe'de oynadığım iki pozisyonda da problem yaşamadım. Geçen sene son bölümde forvet oynadım, öyle olunca kaleye daha yakın oluyorum, daha çok gol atma şansı yakalıyorum, forvette daha rahatım" ifadelerini kullandı.

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Valencia, "Fenerbahçe her sezon şampiyonluk hedefiyle başlar. Elimizden geleni yapacağız, oyuncular olarak hazır olmalıyız, sorumlulukların bilincinde olmamız gerek. Çok iyi bir sezon geçirmeliyiz" diye konuştu.

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