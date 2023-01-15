Enner Valencia: Geleceğim Fenerbahçe, burada çok mutluyum

Gaziantep FK karşılaşmasıyla ilgili olarak Enner Valencia, "Bu maçın önemini biliyorduk. Bizim için çok önemli bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Maça da erken gol bulduk. Daha sonra beraberlik geldi; ancak galip gelmesini bildik.En önemlisi üç puanla evimize dönüyoruz" dedi.

Ligdeki gol sayısını 15'e çıkarmasıyla ilgili olarak ise Ekvadorlu oyuncu, "Mutluyum. Çok fazla gol attım ama bizim için en önemlisi takımın güçlü olması ve kazanması. Zorlu bir yolumuz var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk golde sevinmemesinin nedeninin sorulması üzerine ise Valencia, "Bazen böyle en kolay gibi gözüken goller zor olabiliyior. Bu tarz goller kaçabiliyor. Gol attığımım için tabii ki mutluydum. En önemlisi maçımızı kazanmaktı" yanıtını verdi.

Geleceğiyle ilgili soru üzerine de Valencia, "Geleceğim Fenerbahçe. Burada çok mutluyum. Taraftarların ilgisine de çok teşekkür ediyorum. Şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluğa odaklandık. Ancak burada çok mutluyum" açıklamasını yaptı.