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Spor

Enner Valencia: Gün gelecek daha fazla gol atacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:59
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İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı dileyen Valencia, "İzmir'deki depremde sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak İzmir'in yanındayız. En kısa sürede bugünleri atlatmalarını umuyorum" dedi.

"KENDİ PERFORMANSIMDAN VE TAKIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ifade eden Valencia, "Zor olacağını biliyorduk. Çok pozisyon ürettik. Gol pozisyonlarında sonuca ulaşmak için daha konsantre olmamız gerekiyor. Takım olarak iyiydik. İyi mücadele ettik. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından mutluyum." dedi.

Futbolda fazla sayıda gol pozisyonu yakalamanın da önemli olduğunun altını çizen Valencia, "Önemli olan bu şansları üretmek. Gün gelecek daha fazla gol atacağız. Ancak, önemli olan pozisyon üretebilmek." şeklinde konuştu.

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