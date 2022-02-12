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Spor

Enner Valencia: Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:35
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımının maçtaki ilk golünü atan Valencia, "Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Tanrıya şükürler olsun ki takımımın galibiyetine katkı sağladım." ifadelerini kullandı.

Valencia, "İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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