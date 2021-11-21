Star.com .tr 21 Kasım 2021 Pazar 10:12 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 10:12

Enner Valencia, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla bir dönem forma giydiği Premier Lig'de yeniden ilgi görmeye başladı. Ekvadorlu golcüyü transfer radarına alan kulüplerden birisi de Wolverhampton...

WOLVERHAMPTON, VALENCIA'NIN PEŞİNDE

İngiliz kulübü her ne kadar Portekizli teknik direktörü Bruno Lage'nin önderliğinde Premier Lig'de başarılı bir sezon çıkarsa da ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

OCAK AYINDA TRANSFER BİTEBİLİR

Star.com.tr'nin haberine göre; Meksikalı golcüsü Raul Jimenez'in forvet hattındaki yükünü hafifletmek isteyen Wolverhampton'ın, Ocak transfer döneminde Enner Valencia'yı transfer edebileceği iddia ediliyor.

TARAFTARLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz kulübünün taraftarları ise bir dönem Premier Lig'de West Ham ve Everton formaları da giyen Valencia ile ilgili çıkan transfer söylentilerine büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçeli golcüyü kulüplerinde istemediklerini dile getiren Wolverhampton taraftarlarının sosyal medya hesaplarından gösterdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

- "Lütfen yapma Wolves"

- "Enner Valencia'ya hayır"

- "Onun için 3 milyon sterlinden fazla ödeme yapamayız."

- "Bunu yapmasak ve onun yerine iyi bir oyuncuyla anlaşsak nasıl olur"

- "Bu bir şaka olmalı değil mi?"

- "Lütfen hayır!"