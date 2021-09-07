Star.com.tr 7 Eylül 2021 Salı 22:51 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 22:52

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia sarı lacivertlilerle bu sezona da fırtına gibi başladı. Ülkesi Ekvador'un takım kaptanı olan Valencia Uruguay ile oynanacak 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı öncesi tartışma haline geldi. Ekvador'un Arjantinli teknik direktörü Gustavo Alfaro ile Ekvardor'un efsane milli futbolcularından Ivan Hurtado arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Ünlü futbolcu Valencia'ya ya sahip çıkarken merkez orta saha oyuncusu Christian Noboa'yı eleştirdi.

ENNER VALENCIA'YI ÖVDÜ VE CHRISTIAN NOBOA'YI ELEŞTİRDİ



Uruguay ile oynanacak 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı öncesi üçüncü sırada bulunan Enner Valencialı Ekvador, Uruguay'ın iki puan önünde bulunuyor. 10 Eylül Cuma günü kritik bir maça çıkacak Ekvardor'da eski milli takım kaptanı Ivan Hurtado açıklamalarda bulundu. Hurtado Ekvador Milli Takımı'nın şimdiki durumu hakkında verdiği röportajda, "Enner Valencia, çok tecrübeli ve milli takımda kendini iyi idare eden bir oyuncu, pozitif bir lider. Ekvado Teknik Direktörü Gustavo Alfaro ile sorunlar evde çözülmeli ve Valencia dışlanmamalı." Dedi

Hurtado, birkaç hafta önce teknik direktör Gustavo Alfaro ile yaşadığı sorunları dile getiren ve Ekvador Milli Takımı'nın teknik direktörünün yönetimini eleştiren Christian Noboa'yı da eleştirdi. Hurtado, milli takım içindeki krizi çözülmesi gerektiğini yaşanan sorunların kamuoyunda paylaşılmasının doğru olmadığını belirtti.

VALENCIA'DAN 3 MAÇTA 5 GOLLÜK PERFORMANS



Fenerbahçe'de bu sezona fırtına gibi giren Enner Valencia, Altay karşısında attığı golle ilk üç maçta beşinci kez topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi elediği 5-2'lik maçta da hat-trick yapan Valencia, daha ligin başında 3 maçta 5 gole ulaştı.

Valencia, Geçen sezon da Fenerbahçe'nin zorlu zamanlar geçirmesine rağmen 35 maçta 13 gol 5 asiste imza atmış ve hırsıyla dikkat çekmişti.