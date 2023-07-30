Enner Valencia yeni takımında siftah yapamadı!

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de gol kralı olarak Fenerbahçe'den Brezilya Ligi ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia yeni takımında umduğunu bulamadı.
Ekvadorlu yıldız golcü, Internacional formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşamadı.
Dört karşılaşmada toplam 307 dakika süre alan Valencia, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi.
40 GOLE KATKI
Enner Valencia, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmada 33 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.