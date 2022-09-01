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Spor

Enner Valencia'nın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'ya 1 maçtan men cezası verdi.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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