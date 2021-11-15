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Spor

Enner Valencia'ya sürpriz talip! Dev kulübün teklifi belli oldu

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Enner Valencia için Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers talip oldu. Sarı lacivertlilerin bonservissiz kadrosuna kattığı Enner Valencia için İngiliz ekibinin 4.5 milyon Euro teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Star.com.tr15 Kasım 2021 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 08:35
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın talip olduğu iddia edildi. Ekvador basınının duyurduğu haberde İngilizler sarı lacivertlilere 4.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunacak.

ENNER VALENCİA PREMİER LİG YOLCUSU MU?

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Enner Valencia başta Avrupa kulüpleri olmak üzere bir çok takımın dikkati çekmeye devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz kulübü Wolverhampton'ın sarı lacivertlilerin başarılı oyuncusu Valencia'yı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi. Wolverhampton Premier Lig'de bu sezon 11 maçta 16 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Ekvardorlu yıldız Fenerbahçe'ye bonservisi elinde gelmişti. 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia için İngiliz devi her şartı zorlamaya hazırlanırken Fenerbahçe'nin Valencia'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

Star.com.tr

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