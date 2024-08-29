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Spor

Enrico Maassen: Favori Trabzonspor

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2024 Perşembe 01:42 - Güncelleme:
Enrico Maassen: Favori Trabzonspor
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, "Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var." dedi.

Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta takım kaptanı Lukas Görtler ile düzenlediği basın toplantısında, tur şansının yarı yarıya olduğunu ifade ederek, odak noktalarının gruplara kalmak olduğu belirtti.

Kendileri için maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Maassen, "Maç 0-0 başlayacak ilk maçtan dolayı. Geçen maç biraz çekingen başladık, sonlara doğru biraz toparladık. Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var. Bununla alakalı da oyuncularımızı efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRTLER: "KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ MAÇLARINDAN BİRİNE ÇIKACAĞIM"

Maçın önemine dikkati çeken Lukas Görtler de "Kariyerimin en önemli maçlarından birine çıkacağım. Buna benzer bir durumu Utrecht'te oynarken yaşamıştım. Orada maalesef uzatmalarda elenmiştim ama Türkiye'de böyle bir maç oynayacak olmaktan ötürü hem çok motiveyim hem de burada tur atlamak istiyoruz." dedi.

Görtler, gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk maçta istatistikler onların lehineydi ama biz de burada kolay lokma olmayacağımızı göstereceğiz. Her şeyin bizim elimizde olduğunu da biliyoruz. Sezona erken başladık doğal olarak bu serüveni gruplara kalarak tamamlamak istiyoruz. Eğer yenilirsek de biz kesinlikle gelişmekte olan bir takımız bununla alakalı da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İyi bir yoldayız."

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