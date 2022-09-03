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Spor

Enver Yıldırım, Satellite Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

İran'ın İsfahan şehrinde gerçekleştirilen Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, bronz madalya kazandı.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, İran'da kılıç kategorisinde düzenlenen Satellite Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsfahan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli eskrimci Enver Yıldırım, tablo 32'de karşılaştığı İranlı Mohammadhossein Marzband'ı 15-7, tablo 16'da yine İranlı Mohammad Fotouhi'yi 15-10, çeyrek finalde Gürcü Goga Kakauridze'yi 15-14 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı İranlı Ali Pakdaman'a 15-8 yenilen Enver Yıldırım, bronz madalyada kaldı.

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