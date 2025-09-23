İSTANBUL °C / °C
Spor

Enzo Maresca'dan Liverpool itirafı

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de olağanüstü bir dönem geçiren Liverpool hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi23 Eylül 2025 Salı 13:22 - Güncelleme:
Enzo Maresca'dan Liverpool itirafı
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Liverpool ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Maresca, "Liverpool bu şekilde devam ederse, sadece bizim için değil, tüm kulüpler için onları yakalamak imkansız olacak. Geçen yıldan beri harika iş çıkarıyorlar. Transfer ettikleri oyuncular, kulübün Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar şampiyonluk hedeflediğini gösteriyor." dedi.

Liverpool, 5 haftası geride kalan Premier Lig'de tüm maçlarını kazandı ve 15 puan topladı. Chelsea'nin ise 5 maçta 8 puanı bulunuyor.

