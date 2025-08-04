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Spor

Enzo Millot, Arabistan yolcusu

Adı birçok kulüple anılan Stutgart oyuncusu Enzo Millot, Suudi ekibi Al-Ahli ile sözlü anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Enzo Millot, Arabistan yolcusu
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Stutgart oyuncusu Enzo Millot, yeni takımını Suudi Arabistan'da buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu için Al AHli sürpriz bir şekilde teklifte bulundu ve anlaşmayı sağladı.

Millot'un İspanyol devlerinden Atletico Madrid'e transfer olması bekleniyordu, ancak Millot'un tercihi Al Ahli'den yana oldu.

Edinilen bilgilere göre Al Ahli, hem Stutgart hem de Millot ile sözlü anlaşmaları tam anlamıyla sağladı. Resmi imzanın önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Fransız oyuncu aynı zamanda Galatasaray ile de anılmıştı.

Sarı-kırmızılılar TFF'nin yaş kuralına uyması nedeni ile Enzo Millot'a ilgi göstermişti.

PERFORMANSI

Millot geçtiğimiz sezonda 43 maça çıktı ve 12 gol 8 asistlik katkıda bulundu.

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