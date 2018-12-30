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Enzo Roco, Fikret Orman'ın sözlerinin ardından ülkesinde takım aramaya başladı

Fikret Orman’ın, “1 ya da 2 stoper alacağız” açıklamasının ardından, Enzo Roco’nun teklif gelmesi durumunda gitmesine izin verilecek.

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Başkan Fikret Orman'ın iki stoper alınacağının açıklanması Roco'nun düşünülmediğini kanıtladı. Sezon başında kulübü bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Şilili oyuncunun, Başkan Orman'ın açıklamalarından sonra umudunu kaybettiği ve ülkesinde takım aramaya başladığı bildirildi. Roco'nun kendisini isteyen bir ekip bulması durumunda yönetim ayrılmasına sorun çıkarmayacak.

MEDEL'İ BIRAKMAYIN

Bu arada Gary Medel'in ülkesi Şili'de; İngiltere'de oynamak istediğini dile getirdiği iddialarının ardından teknik direktör Güneş yönetimi uyardı. Yönetim bu bölgeyi Dorukhan, Atiba ve Necip'le kapatabileceklerini söylese de, Şenol Güneş'in Şilili oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istediği, ayrılması durumunda ise o bölgeye mutlaka bir takviye istediği öğrenildi.

(Fotomaç)

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