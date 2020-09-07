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Spor

Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'te

Beşiktaş ile yollarını ayıran Enzo Roco, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 13:21 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:23
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Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Enzo Roco'nun yeni takımı belli oldu. Şilili stoper, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Enzo Roco Karagümrük’te!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

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