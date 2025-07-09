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Spor

Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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