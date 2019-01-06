Enzo Roco'ya Brezilya'dan talip var
Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Beşiktaş'ta şans bulamayan Enzo Roco'ya talip oldu.
- SporX
Beşiktaş'ta devre arasında ayrılabilecek isimler arasında yer alan Enzo Roco'ya Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'a geldiği dönemden bu yana Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Enzo Roco'ya Brezilya temsilcisi Corinthians'ın talip olduğu ortaya çıktı.
Fikret Orman'ın da teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacağı Enzo Roco, menajerleri aracılığıyla Corinthians'a önerildi. Brezilya basınında yer alan haberde Corinthians'ın da Roco'nun transferine sıcak baktığı belirtildi.
Transferin sonlanması için en büyük engelin, yabancı sayısı fazla olan Corinthians'ın bir oyuncusunun takımdan ayrılması olarak gösterildi. Corinthians, bir yabancı oyuncusunu göndermesi halinde Roco için Beşiktaş'ın kapsınını çalacak.
Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Roco'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
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