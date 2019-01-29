Enzo Roco'ya İspanya'dan sürpriz teklif

Beşiktaş'a sezon başında gelen ancak teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerden olan Enzo Roco'ya İspanya'dan talip çıktı.

BİP Spor'un haberine göre İspanya La Liga ekiplerinden Levante, Enzo Roco'yu sezon sonuna kiralamak için siyah-beyazlılara teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ YERİNE OYUNCU ARIYOR

Beşiktaş'ın alternatif bir stoper arayışına başladığı ve istediği oyuncuyu bulması durumunda ayrılığa izin vereceği kaydedildi.

2021'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Enzo Roco, bu sezon 9 maçta 466 dakika oynadı ve 1 gol attı.

(Sporx)