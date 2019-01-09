Enzo Roco’yu alacak bir kulüp aranıyor!
BEŞİKTAŞ’IN geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul’den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco’yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ’IN geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul’den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco’yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Satılsın” dediği 26 yaşındaki Şili’li oyuncuya kulüp arıyor. Roco ile Brezilya ekibi Corinthians’ın ilgilendiği ifade ediliyor.
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