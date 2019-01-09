Enzo Roco’yu alacak bir kulüp aranıyor!

BEŞİKTAŞ’IN geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul’den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco’yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Satılsın” dediği 26 yaşındaki Şili’li oyuncuya kulüp arıyor. Roco ile Brezilya ekibi Corinthians’ın ilgilendiği ifade ediliyor.