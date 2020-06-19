Epureanu: ''Önemli şansımız var''

19 Haziran 2020 Cuma 23:40 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 23:40

Kritik bir mücadeleyi kazandıklarını kaydeden Moldovalı futbolcu, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Ankaragücü kuvvetli bir takım, ligde kalma mücadelesi veren bir takım. İlk yarıda yediğimiz golün dışında da birkaç pozisyon verdik. Bu pozisyonları vermeyebilirdik ama neticede iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Ankaragücü'nün kazandığı penaltı için görüşleri sorulan Epureanu, "Penaltıyı bir kez daha izlemem lazım. Maçın sıcaklığıyla iyi anlayamıyorsunuz. Net olarak konuşabilmek için görüntüyü tekrar görmem lazım." diye konuştu.

Şampiyonluk için dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli isim, "Şansımız var, önemli şansımız var. Şu anda ilk sıradayız. Geçen sezon 8 puan avantajımız olmasına rağmen şampiyonluğu kaybetmiştik. Bu sezon maç maç odaklanmamız lazım. Bu ligde her takım birbirini yenebilecek kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.