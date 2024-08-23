Eray Yazgan'dan ''karaborsa bilet'' iddialarına tepki!

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, hakkında basında yer alan "karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı" iddialarına tepki gösterdi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir belge ile bulgu bulunmadan sadece dedikodulara dayanarak kendisinin hedef gösterildiğini ve hakkında ağır suçlamalarda bulunulduğunu kaydetti.

"Bilet" soruşturması kapsamında ifade verdiği iddiasını yalanlayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar var olduğu iddia edilen bilet soruşturması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir şekilde ifade vermeye çağırılmadım. Üstelik sırf bu söylentilerin ne olduğunu anlayabilmek adına gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde hakkımda bir soruşturma olup olmadığını sordum ve bu tip bir soruşturma olması halinde ifade vermeye hazır olduğumu yazılı olarak ilettim. Ancak bu tip bir soruşturma olmadığına dair yanıt aldım. Çıkıp iftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanlar, yayınlarda bunları da anlatsın. Şunun bilinmesini isterim ki ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağladım. Kimseye de göz yummadım, bu camianın haklarını ahlak sorunu olan insanlara karşı hep savundum, ömrüm yettikçe de savunacağım."