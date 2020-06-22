Erce Kardeşler: ''Bizden korkuyorlar''

22 Haziran 2020 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 23:58

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da ikinci yarıda Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle oyuna dahil olan kaleci Erce Kardeşler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"



1 dakika kala gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü söyleyen başarılı file bekçisi, "Çok üzüldük, 1 dakika kalmıştı ama bugünü burada bırakmak zorundayız. Kafamız burada kalırsa bu önümüzü görmeyi zorlaştırır. İnşallah bugünkü derslerimizi iyi çalışıp, hafta içi de analizlerle Ankaragücü maçına iyi hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ BİZDEN KORKUYORLAR"

Rakip takımların kendilerine karşı daha istekli oynadıklarını dile getiren Kardeşler, "Rakipler bize karşı daha istekli, daha hırslı oynuyorlar. Hem Trabzonspor olduğumuz, hem de lider olduğumuz için daha özverili oynuyorlar. Demek ki bizden korkuyorlar, bizden çekiniyorlar. İsimlerin, kimlerle oynadığımızın bir farkı yok. Bundan sonra ne yapıyoruz, önemli olan bu." dedi.