Erciyes-Tepecik maçını Taner Tuncer yönetecek

Türkiye 3. Lig 4 .Grup'ta hafta sonu oynanacak 27.hafta maçında oynanacak olan Erciyes 38 FK-Tepecikspor maçını Karabük bölgesi klasman hakemi Taner Tuncer yönetecek.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atamaları yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; hafta sonu oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Erciyes 38 FK-B.Tepecikspor: Taner Tuncer

Denizlispor-Edirnespor: Serkan Pınar

Mardin 1969 spor-Turgutluspor: Emre Kaan Çalışkan

İzmir Çoruhluspor-Kırıkkalespor: Sercan Yılmaz

Niğde Belediyespor-Zonguldakspor: Berat Buğra Çelik

Bursa Nilüferspor-K.İstiklalspor: Hatem Yarar

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: Erdal Yılmaz

Polatlı 1926spor-Ağrı 1970 spor: Emre Küçük