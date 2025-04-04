Erciyes-Tepecik maçını Taner Tuncer yönetecek

Türkiye 3. Lig 4 .Grup'ta hafta sonu oynanacak 27.hafta maçında oynanacak olan Erciyes 38 FK-Tepecikspor maçını Karabük bölgesi klasman hakemi Taner Tuncer yönetecek.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atamaları yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; hafta sonu oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:
Erciyes 38 FK-B.Tepecikspor: Taner Tuncer
Denizlispor-Edirnespor: Serkan Pınar
Mardin 1969 spor-Turgutluspor: Emre Kaan Çalışkan
İzmir Çoruhluspor-Kırıkkalespor: Sercan Yılmaz
Niğde Belediyespor-Zonguldakspor: Berat Buğra Çelik
Bursa Nilüferspor-K.İstiklalspor: Hatem Yarar
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: Erdal Yılmaz
Polatlı 1926spor-Ağrı 1970 spor: Emre Küçük