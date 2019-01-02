Erdal Torunoğulları'ndan belgeli Mario Gomez yanıtı

Beşiktaş'ın transferden sorumlu eski yönetici Erdal Torunoğulları, Mario Gomez transferiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Erdal Torunoğulları, Mario Gomez transferinde kulübün menajerlik ücretiyle ekstra bir zarara sokulmadığını açıklarken, hakkında çıkan eleştirilerin ve haberlerin kasıtlı olduğunu vurguladı.

İşte Erdal Torunoğulları'nın Mario Gomez transferiyle ilgili açıklaması...

"Hayattaki en güzel duygu; hiçbir yanlış işe bulaşmadığınızı bilmek, kafanızı her gece yastığa rahat koymak ve de her türlü iftira/algı operasyonuna karşı vereceğiniz belgeli cevabınız olabilmesidir. Mario Gomez konusuna ilişkin ekteki bilgilendirmelerimi okuyunuz.

Kulübümüzün Mario Gomez ile olan anlaşması 2+1 opsiyonlu olarak yapılmıştır.

Menajerlik sözleşmesinin resmî detayı ise şu şekildedir;

İlk 2 yıl için (kulübümüzde kalmış olsaydı) ödenecek olan toplam menajerlik ücreti 1.200.0000 Euro idi. Yani 2015 yılı için 600.000 Euro, 2016 yılı için 600.000 Euro.

Opsiyonlu olmak üzere +1 yıl ilave olursa 2017 yılı için ise 500.000 Euro.

Bu durumda Mario Gomez kulübümüzde 1 yıl oynadığı için ödenmesi gereken rakam 600.000 Euro'dur. Mario Gomez'in menajeri olan Ulrich Ferber'in görevlendirdiği Özkan Doğan isimli Türk menajere ise 3 yıllık sözleşme karşılığında 200.000 Euro menajerlik ücreti ödenecekti.

Yani yıllık 66.666 Euro olacak şekildeydi. Gomez 1 yıl kulübümüzde oynadığı için Özkan Doğan'a da bu rakam ödenecekti.

Sonuç; Mario Gomez 1 yıl kulübümüzde oynadığı için bizim toplam yapmamız gereken ödeme 666.666 Euro'dur. Bu rakamın da %38 değil, %12 olduğu bariz bir şekilde ortadadır. %38 oranında bir ödeme yapılmış ise bunu zaten bende çok merak ediyorum.

Menajerlerle ilgili iki yıl boyunca verdiğim mücadelede sorduğum soruların şimdi bana sorulmaya çalışılması ilginç. Bu soruların da muhattabı tabii ki ben değilim. Bu soruların muhatapları elbette ki bu tip yazıları yazdıranlar ve yapanlardır.

Unutulmamalı ki; ne yapılırsa yapılsın, hangi yola başvurulursa vurulsun "Güneş balçıkla sıvanmaz.", 'Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.'

Saygılarımla."