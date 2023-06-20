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Spor

Erdem Can, Anadolu Efes'te!

Ergin Ataman ile yollarını ayıran Anadolu Efes, Erdem Can'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.

20 Haziran 2023 Salı 11:12 - Güncelleme:
Erdem Can, Anadolu Efes'te!
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Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcı Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ANADOLU EFES'İN AÇIKLAMASI

"Başantrenör Erdem Can ile iki yıllık sözleşme imzaladık.

2008-2010 yılları arasında Türk Telekom'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Erdem Can, 2010-2012 yılları arasında ise Olin Edirne takımının başına geçti. 2012'de Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör olan Erdem Can, 2021 yılına kadar burada görev yaptı.

NBA'in Utah Jazz takımında bir sezonluk yardımcı antrenörlük deneyiminin ardından 2022-23 sezonu başında Türk Telekom'un başına geçti ve sezonun bitiminin ardından takımımıza katıldı.

Başarılı teknik adam Fenerbahçe'de asistan coach olarak bir Euroleague şampiyonluğu, dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Erdem Can, 2022-23 sezonunda Türk Telekom'un başında Eurocup'ta final oynarken, organizasyonda ayrıca "Yılın coachu" seçildi. Basketbol Süper Ligi'nde ise Türk Telekom ile play-off'ta yarı finalde mücadele etti."

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