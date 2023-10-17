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Spor

Erdem Can: Bizim için önemli bir galibiyet

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can kazanılan LDLC Asvel karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2023 Salı 23:09 - Güncelleme:
Erdem Can: Bizim için önemli bir galibiyet
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

İşte Erdem Can'ın açıklamaları:

"Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız."

  • Efes
  • LDLC Asvel
  • Başantrenör Erdem Can

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