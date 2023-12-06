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Spor

Erdem Can: Erkan Yılmaz en az 3 ay aramızda olamayacak

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u 71-68 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 00:09 - Güncelleme:
Erdem Can: Erkan Yılmaz en az 3 ay aramızda olamayacak
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Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, maçta çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çocuklar muazzam mücadele ettiler. Maçın önemi ve zorluğunu biliyorduk. Güçlü karakterler zor zamanlarda iyi reaksiyon verirler. Biz de o karakteri gösterdik. Önemli bir galibiyet bizim için. Ancak sonuçta bir maç kazandık." diye konuştu.

Sakatlık nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamadıklarını anlatan Can, "Çok fazla sakatımız var. Bugün Erkan Yılmaz'ın da omuzu kırıldı. Ne yazık ki en az 3 ay aramızda olamayacak. Bundan sonraki süreçte de en iyi mücadeleyi vererek ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman hakkında övgüyle söz eden Erdem Can, "Ergin Ataman, Türkiye'nin en değerli koçlarından biri. Şu anda basketbolun açık ara en başarılı Türk koçu. Sonuçta bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir maçı kazandık." şeklinde görüş belirtti.

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