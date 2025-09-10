İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2861
  • EURO
    48,368
  • ALTIN
    4851.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdem Canpolat: İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız
Spor

Erdem Canpolat: İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Erdem Canpolat antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve maç hakkında açıklamalarda bulundu.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Erdem Canpolat: İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Erdem Canpolat, "İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan 24 yaşındaki kaleci, milli maçlar nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini ve çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Erdem Canpolat, Çaykur Rizespor'un yeni transferi kaleci Yahia Fofana'ya değinerek, "Yeni kalecimiz aramıza katıldı. Milli ara yüzünden henüz daha tanışamadık. Takım olarak İyi ağırlayacağız. Benim açımdan da tabii gün güne, hafta haftaya daha iyi olmaya çalışıyoruz ve tecrübe kazanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlandıklarına işaret eden Erdem, "İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Erdem Canpolat, bir gazetecinin takımın ligde sadece 1 puanı olduğunu hatırlatması üzerine, "Maalesef henüz daha 1 puan aldık. Çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Gayet iyi, gün güne daha iyi oluyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz ve geliştiriyorum. Bence çok iyi." diye konuştu.

Teknik direktör İlhan Palut'un takıma iyi bir enerji yansıttığını dile getiren file bekçisi, "Hedeflerime ulaşmak için gün güne kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.