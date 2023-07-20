Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, "Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

ICARDI VE BAKAMBU

Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı." dedi.

BOEY VE NELSSON

Satılabilecek oyuncuları değerlendiren Erden Timur, "Sacha Boey ve Victor Nelsson'un satılması konuşuldu. Mustafa Muhammed vardı, kullanıldı. Genç oyuncuları düşünüyoruz. Galatasaray'ın oyuncu satacak şeyi yok. Mevcut oyuncularımızdan 8 tanesine önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Şu dönemde Avrupa'da da transfer kısmı çok belirsiz. Kimse oyuncu satmıyor. Fiyat dengesizliği nedeniyle oyuncularını tutmak istiyorlar. Biz de kadromuzu değiştireceğiz. Ya kullanmadığınız oyuncuyu satarsınız ve para kazanırsınız. Ya da kullandığınız oyuncuyu FFP'den satarsınız ya da gitmek istiyordur. Bu iki oyuncunun kalmasını istiyoruz. Satmak istemiyoruz. Oyuncuların da kararı bu yönde olduğu vakit, tutma yönünde olacağız. Diğer oyunculardan da belli gelirler elde edilecektir. Sponsor gelirlerine yüklenme amacımız, FFP sorunu yaşamamak. Oyuncularımız şu an gitmek istemiyor. Bundan sonra akılları karışır mı? Bunu sadece iki oyuncu için söylemiyorum, tüm oyuncular için söylüyorum." sözlerini sarf etti.

SZYMANSKI İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Sebastian Szymanski için konuşan Timur, "Sebastian Szymanski için 15 kere aradığım yazıldı. Benim mesajlarım var, "Biz bu rakamlara çıkamayız' demişim. Menajeri de bu asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak durumunda kaldı. Bazen Galatasaray'a yazılan oyunculara bakıyorum... Hangi takıma gidecekse, onlar yazdırıyor. Bunu belli etmeden yapsınlar. Kulüpler bilerek yapıyordur demiyorum. Sosyal medyada mutlaka birileri bir şeyleri planlı yapıyor. Kulüplerle ilgisi vardır demiyorum." dedi.

TALISCA VE NICOLAS DOMINGUEZ

Son olarak Galatasaray ile anılan Anderson Talisca ve Nicolas Dominguez için girişimleri olmadığını açıklayan Erden Timur, "Talisca ve Dominguez için şu an transfer ilgimiz yok. Biz de muhabirlerden öğrendik ilgimizin olduğunu ama şu an yok. Talisca'nın maaşı 10 milyon euro. Daha düşük maaş bütçesiyle olmasını isterdik ama şu anda böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.