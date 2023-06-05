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Spor

Erden Timur: Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandık

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların 3-0'lık skor ile kazandığı Fenerbahçe karşılaşması sonrasında düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Erden Timur: Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandık
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekili Erden Timur: "Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemem. Çok çok mutluyum. Her şeyi sonuna kadar hak ederek kazandık. Nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk oldu. İki rakibimin 8 puan önünde kapattık. Benim gayem, doğru örnek olmaktır. Yanlış bir şey dediğimde 10 kere özür diledim. Toplumda özür dileyen kalmadı. İnsanlar beni uyarıyor, 'Özür dileme' diyor ama hayır. Gençlere örnek olmak istiyorum. Sporun en büyük faydası bu. Topluma örnek olmalıyız. Bu şampiyonluğu gençlere ve eşime armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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