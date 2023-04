Erden Timur, Bafetimbi Gomis olayına ilişkin açıklamalarda bulundu

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in süre alamadığından dolayı oynamamak istememesi olayının aile içinde tatlıya bağlandığını belirterek, "İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burada değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis süre alamadığından dolayı oynamak istememesi olayının aile içinde tatlıya bağlandığını söyleyen Timur, "Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, onlara ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir. Gomis ve herkes adım attı. Sadece Gomis'in adım atmasıyla olabilecek şeyler değil. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Herkesin adım atması bence güzel. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı. Gomis, kişisel olarak da her zaman sevip saygı duyduğum bir futbolcu. Tüm ekipte de sevip saymayan yoktur. İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burada değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı. Bizim açımızdan en güzel şey bu" diye konuştu.

"BU AİLE ORTAMI ŞAMPİYONLUK GETİRİR"

Puan kaybedilen bir maçtan sonra futbolcuların takım arkadaşlarını sahiplenmesinin çok değerli bir tutum olduğunu vurgulayan Erden Timur, "Birleştirici bir durum oldu. İnsani olarak hata yapılabilir, bu normal. Ondan sonra önemli olan ailenin her konuda birbirine destek olması. Kısa zamanda çözülmesi ne kadar iyi bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu aile ortamı şampiyonluk getirir. En büyük faktördür. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır" şeklinde konuştu.