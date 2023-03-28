Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo ve Icardi için sunduğu teklifleri açıkladı.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

"BÜYÜK TAKIMLARIN GÜCÜ MUAZZAM"

"En kolay olan şey birlik olmak. Memlekette zor anlarda birlik olmayı çok iyi biliyoruz. Büyük takımların muazzam bir gücü var. Bu gücü sadece futbolda kullanmak olmaz. Birçok afete gittim. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası yapılabilir."

"HER YOK OLUŞ, YENİ BİR VAROLUŞ"

250 milyon TL bağışladı mı?

"Nef Vakfı ve Galatasaray ile birlikte toplam 500 tane konteyner yapıyoruz. Her yok oluş, yeni bir varoluştur. O insanların yeniden evlerine dönmeleri için elimizden geleni yapmamız lazım.

Toplam 650 bin konut yapılması lazım. Herkes önümüzdeki 2 yıl kazancımızın büyük çoğunluğunu buna harcamamız lazım. Ben şirketimi bunun için kurdum. Şirketin dağıtılabilir olan karını 12 yıldır vakıf çalışmalarına aktarıyoruz."

"LİGİ BİTİRTMEYİZ" SÖZÜ ÜZERİNE...

Ligi bitirtmeyiz sözleri

"O an konuşmak çok yanlıştı. Bir daha çıkmadım. Bu lig bu şekilde biter mi? dedim. Bizim de tecrübesizlikti. Sinirle söylenen bir şeydi.

Her ekranda özür diledim. Sivas maçına kadar da hiç maç sonu çıkmadım. Bunun sürekli gündeme getirilmesi maksadın dışına çıkıyor. Eşim kendini hiç gördün mü? dedi. İlk önce ben bu cümleyi kurmadığımı söyledim. Sonra beni sürekli izleyen Fenerbahçeli Kanadalı bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte izledim ve söylediğimi fark ettim. Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde."

"MEMLEKETTEKİ EN ÖNEMLİ SORUN BU"

"Memleketteki en önemli sorunlardan bir tanesi 'bana dokunmayan bin yaşasın' demek. Sporda bu kadar başarısızlığın sebebi niyet. Kabiliyet değil. Hangi amaçla oraya geldiğin önemli. Herkesin niyet sorguladığı, birbirinden şüphe duyan bir toplumuz. Galatasaray toplantılarında da söylerim her zaman ana amacımız Galatasaray değil diyorum."

CEMALNUR SARGUT İLE GÖRÜNTÜLERİ

"Bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaradılış amacı kendini tanımak. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatle bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafımda alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye."

ZANIOLO RAKAMLARI

Zaniolo'yu kaça aldınız?

"Sözleşmesinin bitmesine 1,5 sene vardı. Bournemouth ile anlaşma yapıldı 30 milyon euroya. Zaniolo vazgeçiyor transferden. Bunun sonucunda Roma da cephe alıyor oyuncuya. Bizim için en uygun ortam oluştu.

Biz görüşmeler yaptık. 1 haftalık süre içinde. Toplam 15 milyon euro ödeyeceğiz. 5 yıla yayılmış bir şekilde ödenecek. 526 bin 300 euro Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak verilecek. Bunların da en az yüzde 50'sinde oynarsa toplam 1 milyon euro bonus verilecek.

Eğer çeyrek finale kalırsa 1 milyon euro küsür, yarı finale kalırsa 1, 1,5 milyon, şampiyon olursak da 1,5 milyon verilecek. Ancak bu şekilde 30 milyona doğru gidiyor."

"ALİ BEY'İN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI"

"Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi, okey girebilir ama giriyorsa 'Girdim' der. Zaniolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, 'Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor' mu kalmadı. Her şey yapıldı."

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİN BELGELERİ BENDE"

"Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz?"

"YÜZDE 1 MİLYON YALAN!"

"Bu haberlerin nasıl çıkartıldığını biliyorum. Menajerlerle olan ilişkisi olan insanlar yapıyor. Bir maç kaybediyoruz. Bu nasıl tesadüf olabilir? 'Mata ile Icardi birbirine girdi, Okan Hoca araya girmeye çalıştı, olmadı. Erden Timur şey yaptı, Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Otelde oyuncular içki içti, Geç geldi. Öyle, böyle oldu.' falan. Hepsi yalan bunların, yüzde 1 milyon yalan."

"FENERBAHÇE, 21 MİLYON EURO ÖNERDİ"

"Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğini ben biliyorum. Benim dışında hiç kimse bilmez. Bu kadar şey düşünüyoruz ama karşıdaki de bir şeyler yapmalı. Fenerbahçe Zaniolo'ya bizden çok daha fazla teklif etti. 16 milyon Euro net, 5 milyon euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yüzde yüzü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon euro teklif etti. Biz son olaylarda yalancı duruma düştüğümüz için açıklamak zorunda kaldım. Bu belgeler 7 Şubat Salı'dan beri bende. Lütfen edebe edeple karşılık versinler. Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarla birlikte 17 milyon euro yapıyor."

"10 TANE AÇIKLAMA YAPIYORLAR"

"Bazı konularda hiçbirimiz objektif olamıyoruz. Rakiplerimiz 10 tane açıklama yapıyor. Biz kendi lehimize de bir şey istemiyoruz. Sivas maçında çıkıp konuştuk.Ofsaytımsı meselesinin yayınlanmasını isteyen de biziz. 46. dakikada rakibinizin golünün iptal etmesini mi istersiniz yoksa 20. dakikada kırmızı kart görmesini mi istersiniz? Yaklaşık 90 dakika 10 kişi oynuyorsunuz. Herkes 10 kişi kalmak istemeyiz dediler."

FENERBAHÇE'YE...

"Bizi eleştiren insanlar önce özeleştiri yapacak. Sivas'ta lehimize bir hata yapıldığında çıkıp söyledik bunu. Onlar devre arasında çıkıp hakkımız yendi dediler."

"YABANCI HAKEM OLMALI"

"TFF'ye bu konuyu ilettik. Biz BeIN'e de gidip rapor sunduk. Bazı yerlerde kamera yok. Emre Akbaba'nın ayakkabısı çıkıyor ama görüntü yok. Bilerek yapılıyor demiyoruz. 16 tane kamera var. En fazla kamera ceza sahasına çevriliyor. Emre Akbaba'nın ayağına basılıyor ve ayakkabısı çıkıyor ama görüntüsü yok. Bizim lehimize ve aleyhimize yapılan hatalara baktığımız zaman arada uçurum var. Rakibin lehine olan hatalar zirvede. Biz kendimiz ile ilgili pozisyonu önemsemiş olsaydık 85. dakikada bize verilmeyen kırmızı karta itiraz ederdik. Ne olursa olsun bir kurumun başkanı yayıncı kuruluşa müdahale etmemeli. Biz yabancı hakemin olması gerektiğini söyledik. Sürekli deneyip duruyoruz aynı şeyi."

"ESKİ YERLERİMİZİ GERİ ALDIK"

"Ali Sami Yen arazisinin yanındaki arazi zaten eskiden bize verilmişti. Eski Ali Sami Yen arazisinden alınan arazileri yeni stadımızın yanında vermişlerdi ama gitti gitti sadece stadın orası kalmıştı, aslında bize ait yerlerimizi geri aldık. Kulübün merkezi olacak, amatör branşların sahaları olacak, basketbol sahamız orada olacak, oyuncularımızın konaklayacağı yer olacak."

"BAŞKANLIK... GÖNLÜM İSTER"

Bir gün başkan olma hayaliniz var mı?

Erden Timur: "Kim istemez? Gönlüm ister."

"OKAN BURUK ÇOK İYİ KALPLİ"

Okan Buruk?

Erden Timur: "Çok iyi kalpli, çok güzel gönlü var. 'Hayır' sözünü bile çok zor söyler Okan hoca. Futbol aklı müthiş. Geçen sene 13. bitirdiğimiz için zor bir ortamda çalışıyor, 14 maç kazandığı zaman bile eleştiriliyor. Çok çalışkan birisi."