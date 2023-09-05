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Spor

Erden Timur bırakmadı! İç transferdeki zor sınav geçildi

Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, iç transferde de yıldızlarını elinde tutmak için büyük çaba harcadı. Erden Timur, özellikle Nelsson ve Boey'i takımda tutmak için büyük çaba harcadı.

fanatik5 Eylül 2023 Salı 10:16 - Güncelleme:
Erden Timur bırakmadı! İç transferdeki zor sınav geçildi
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Dış transferde birbirinden kritik hamleler yapan Galatasaray'ın, iç transferde de hayli zor günleri geride bıraktığı ortaya çıktı.

Özellikle Nelsson ve Boey'ye gelen transfer tekliflerinin oyuncularda ciddi anlamda kafa karışıklığı yarattığı, kulüple görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

İki oyuncuyu ikna eden ismin ise Erden Timur olduğu belirtildi.

Timur, Nelsson ve Boey'den 1 sezon daha kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlarını parlatarak çok daha yüksek rakamlar karşılığında Avrupa'ya transfer olmalarını istedi.

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