Erden Timur: Bu bizim son uyarımız

Galatasaray'da sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sacha Boey'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"NEDEN KONUŞMUYORSUNUZ?"

"Konuşsan suç, konuşmasan suç! Geçen sene hakemle ilgili 3 defa konuştum. Algı manipülasyonu hep bu tip şeyler için yapılıyor. İki ay önce ekrana çıktım, neler yapılması gerektiği için bir çok öneri sunduk. Sonra yaşananlar da malum. Bu gerginliğin azaltılması için temizlik olması gerektiğini söyledik. 'Nerede, nerede?' diye algı yaratılıyor. Geçen sene de dört ayda bir kere konuşmuşum. En son iki ay önce konuştum zaten. Bizim tek amacımız kenetlenmek. Galatasaray tüm zorlukları böyle aştı. Bu tip şeyler söylenti. Daha çok iletişim kurabiliriz. Daha çok iletişim kurunca da 'Neden?' deniyor."

"ORTAM GERGİN! BİR SÜRÜ ŞEYİ YUTUYORUZ"

"Kendimizi taraftara sevdirmek için konuşabiliriz. Ancak zaten ortam gergin. Bizim görevlerimiz Galatasaray'ın hakkını savunmak. Başkanımız 'YA düzgün yönetin ya da gereğini yapın' dedi. Biz her türlü mecrada mücadelemizi vereceğiz. 17-18 yaşında çocukları yanlış yönlendirirsek, birbirlerine bir şey yapabilirler. Konuşursak gerginlikler olacak. Bir sürü şeyi yutuyoruz."

"SACHA BOEY'İN SATIŞI YOK"

"Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. "Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor."

"MAURO ICARDI NEDEN TATİLDE?"

"Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmedne bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı."

"BU BİZİM SON UYARIMIZ"

"Başkanımızın yaptığı şey son uyarı! Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacak! Bunun da böyle bilinmesi gerekir."

"GEREKEN YAPILACAK!"

"Fred'in ceza konusu, bir gözlemcinin Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata katılması... "Biz başkanken, şampiyon olamayız" gibi baskı oluşturma çabası... Burada bir olay yok. Fred'in cezası minimum 3 maç. Önce sosyal medyada algı yaratılıyor, Fred'in İngilizce bilmediği söyleniyor. Sonra Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında lige ara verilmediğine insanlar inandırıldı. Örgütlü bir sistem var. 9 yaşlarındaki çocukların ev adresleri veriliyor. Herkes incelensin dedik, şimdi 'Kanun değişsin' deniliyor. Biz daha önce söyledik. Federasyon yöneticisinin küfürlü tezahüratı, yolun geldiği son nokta. Kararlılığımızı herkes görecek. Gereken her şey yapılacak. Bu işlere müsaade edilmemeli ama TFF eyyamcı tavırlara yönetmeye çalışıyor. 'Bizim yetkimiz hukuka sevk etmek' demek, yeterli değil."