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Spor

Erden Timur derbi için konuştu! ''Kibrin karşısında cezamızı aldık''

Galatasaray A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'ye Rams Park'ta mağlup oldukları derbi hakkında konuştu. Erden Timur, alınan sonucun kibir karşısında alınmış bir ceza olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Akşam29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Erden Timur derbi için konuştu! ''Kibrin karşısında cezamızı aldık''
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Bu sezon bitime 1 hafta kala Fenerbahçe'yi Rams Park'ta konuk eden Galatasaray, kendi taraftarı önünde ezeli rakibini yenerek şampiyonluk sevincini yaşamak istiyordu. Fakat Sarı-Lacivertliler, 21. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen üstün bir oyunla 1-0 galip gelerek buna izin vermemişti. Galatasaray A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu yenilgiyi şu ifadelerle yorumladı: "Fenerbahçe maçı bence iyi oldu, çünkü kibir yapmıştık. Kibir yapmıştık. Çevremdeki herkese onu söylemiştim. Tokadı hemen yemek güzel bir şey. Allah'ın tokadı derler ya... Allah sevdiği insanı sarsar. Sen hiçbir rakibin için '3 mü atacağız, 5 mi atacağız' dememelisin. Bunu değiştirmeye çalıştık Florya'da ama tüm Türkiye böyleydi. Spor yorumcularından, gazetecilere, sosyal medyaya kadar herkes bunu düşünüyordu. Kibrin karşısında cezamızı aldık." Timur, şampiyonluk için ise "Anamızın ak sütü kadar helal bir şampiyonluk. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Tüm emeği geçenlerin eline emeğine sağlık. Bir gün bu anlaşılacak. Zaman her zaman doğruyu gösterecek. Böyle geldi şampiyonluk. Biz bunu birlikteliğimizle, leke bulaştırmadan aldık" ifadelerini kullandı.

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