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Spor

Erden Timur, Fenerbahçe'nin başvurusunu değerlendirdi ''Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesi ile ziyaret ettiği Anıtkabir'de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunu değerlendiren başarılı yönetici ' İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

21 Ekim 2023 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Erden Timur, Fenerbahçe'nin başvurusunu değerlendirdi ''Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak''
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Timur, "Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar." dedi.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU

Canlı yayındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin TFF'ye iddialarının araştırılması yönünde başvuru yaptığı hatırlatılan Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde." cevabını verdi.

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