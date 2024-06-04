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Spor

Erden Timur, Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Galatasaray, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

4 Haziran 2024 Salı 21:22 - Güncelleme:
Erden Timur, Galatasaray'dan resmen ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan bildirimde, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erden Timur ayrılığını açıkladığı basın toplantısında "Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben şampiyonluktan 1-1.5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi." ifadelerini kullanmıştı.

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