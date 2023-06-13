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Spor

Erden Timur harekete geçti! Galatasaray'a bir yıldız daha

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gelecek sezonun transferleri harekete geçti. Yıldız oyuncu için harekete geçen Erden Timur, bu transfer için Portekiz'e gidecek. İşte detaylar...

13 Haziran 2023 Salı 17:50 - Güncelleme:
Erden Timur harekete geçti! Galatasaray'a bir yıldız daha
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23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfer harekatlarına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor. Sol bek mevkisinde sezon boyunca yaşadığı sorunları çözmek isteyen Galatasaray, Porto'nun yıldız oyuncusu Wendell'i gündemine aldı. Bu transfer ile Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bizzat ilgileniyor..

ERDEN TİMUR DEVREDE

Wendell transferini bitirmek isteyen Erden Timur, önümüzdeki hafta yıldız oyuncu ve kulübüyle görüşme yapmak adında Portekiz'e gidecek. Erden Timur, yıldız oyuncu için Portekiz kulübüne 3 milyon euroluk bir teklif sunacak.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da yıldız oyuncunun transferine onay verdiği ve gelecek sezonun yapılanmasında yıldız ismi görmek istiyor.

OYUNCUNUN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Porto'nun yıldız oyuncusu Wendell'in piyasa değeri güncel olarak 5 milyon weuro civarında gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wendell, bu sezon Porto forması ile tüm kulvarlarda çıktığı toplamn 44 karşılaşmaya çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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