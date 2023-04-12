Erden Timur: Icardi'nin kalmasını istiyoruz

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın mensupları ile düzenlenen iftarda açıklamalarda bulundu.

Erden Timur ise Okan Buruk'un göreve gelmeden önce de sözleşme pazarlığı yapmadığına değinerek, "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme. Öyle bir ilişkimiz var. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi. Galatasaray ile Okan Buruk ilişkisi bambaşka. Okan hoca ilk başta hiçbir şey konuşmadı. Sadece sistemi ve yapacaklarımızı konuştuk. Sözleşmeyle ilgili bir konu geçmedi." ifadelerini kullandı.

- ICARDİ İLE DEVAM EDİLMEK İSTENİYOR

Okan Buruk, Arjantinli yıldız santrfor Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirtti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor." açıklamasını yaptı.

Erden Timur da Icardi gibi yıldız futbolcuların Türk futboluna katkısı olduğuna değinerek, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız." görüşünü aktardı.

- FATİH TERİM İLE GÖRÜŞMESİ

Okan Buruk, geçen günlerde iftarda bir araya geldiği teknik direktör Fatih Terim'in kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

İftarda genel konulardan sohbet ettiklerini anlatan Buruk, "Zaten sürekli bir araya geliyoruz. Fatih hoca camiamız, bizim için çok önemli ve değerli bir insan. Fikir alışverişi her zaman yapıyoruz. Hakem hatalarından bahsettik." dedi.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcularına transfer teklifleri geldiğini söyledi.

Başarılı bir takım olduklarından bahseden Timur, "Tabii ki teklifler var. Takımımız iyi bir sezon geçiriyor. İyi performans gösteren oyuncularımız birçok yerden teklif alıyor. İlgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Ancak şu an konular rakamsal noktalara gelmedi. Çünkü biz satıcı değiliz." diye konuştu.

"GERİLİMİ ARTIRMAK İSTEMİYORUZ"

Erden Timur, Türk futbolunda gerilimi artıracak davranışlardan uzak duracaklarını belirtti.

Timur, Fenerbahçe Kulübünün bazı konuları canlı yayında tartışma talebine katılmayacaklarını belirterek, "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk. Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir." ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde katıldığı bir yayında Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile Nicolo Zaniolo'ya yaptığı tekliflerin belgesini gösteren Erden Timur, bu hareketiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin "Raconsuzluk" nitelemesini değerlendirdi.

Timur, kendilerinin de Fenerbahçe'nin görüştüğü futbolculara teklif götürdüğü iddialarını reddederek, şunları kaydetti:

"Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır. Bu, namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz. Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı. 'Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız.' algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik. Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız."