Erden Timur İngiltere'ye Michail Antonio için ikinci kez gidiyor

Kadrosuna kaliteli bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, Michail Antonio'da ısrarcı davranıyor. Geçtiğimiz hafta çıktığı Avrupa turnesinde Londra'ya uğrayan Erden Timur, Jamaikalı oyuncunun kulübüyle görüşme gerçekleştirmişti.

ERDEN TİMUR'DAN İKİNCİ

Ayrılmak isteyen 33 yaşındaki forvet için önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacağı öğrenildi. Erden Timur kısa sürede bu görüşme için yeniden Ada'nın yolunu tutacak. Timur, West Ham'la yapacağı görüşmede yeni teklifi iletecek.

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Antonio da Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor. Yeni bir macera yaşamaya hazır olan yıldız oyuncu, 276 kez giydiği West Ham formasıyla 75 gol sevinci yaşadı. Ayrıca 43 de asist yapmayı başardı.