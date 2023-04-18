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Spor

Erden Timur işi bitirdi! Galatasaray'dan bir dünya yıldızı transferi daha: Hayırlı olsun

Galatasaray'da Erden Timur ve ekibi sezon sonu için şimdiden çalışmalarına başladı. Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray'da Erden Timur, bir dünya yıldızını daha Süper Lig'e getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

18 Nisan 2023 Salı 19:40 - Güncelleme:
Erden Timur işi bitirdi! Galatasaray'dan bir dünya yıldızı transferi daha: Hayırlı olsun
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Sezon başında yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray'da Erden Timur ve ekibi sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Yine iddialı transferlere imza atmak isteyen Galatasaray'da Erden Timur, Roberto Firmino için harekete geçti.

GALATASARAY'DA TRANSFER BİTMİYOR

Geçtiğimiz yaz Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi isimlerin transferine imza atan Galatasaray'da transfer bitmiyor. Ara transferde de Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Erden Timur ve ekibi gelecek yaz için de kollarını sıvadı.

DÜNYA YILDIZI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino için harekete geçti. İngiliz ekibinden sezon sonunda ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız golcü için Erden Timur'un devreye girdiği ve menajeriyle görüşeceği iddia edildi. Timur'un bu transfer için şartları zorladığı ve yıldız golcünün sezon sonu sarı-kırmızılılara yakın olduğu ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Roberto Firmino bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıktı ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1635 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 11 gol ve 5 asistle skora etki etti.

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