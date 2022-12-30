Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Nef Stadyumu'nda gündeme dair bir basın toplantısı düzenliyor.
Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta, kırmızı beyazlı takımın verilmeyen ve tartışmalara sebep olan golüyle ilgili konuşan Erden Timur'un açıklamaları şöyle:
"İlk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz."
"Sivasspor maçındaki pozisyon için biz de Mecnun Başkan'ın yaptığı gibi çağrıda bulunuyoruz. VAR kayıtları açıklansın ve golün neden iptal edildiği açıklansın. Şeffaflığın kimseye zararı olmaz. Şeffaf olsun ki insani hatalar başkaları tarafından ve kulüpler tarafından kötüye yorumlanmasın."
"Bizim futbolcularımızın iddiası şu; pozisyon öncesi taç var, neden o pozisyon taçla değil de duran topla başladı? Dünkü golün neden iptal edildiğinin açıklamasını biz de istiyoruz."
"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."
"Bu kadar hep birlikte kıyamet koparılması, her zerreye nasıl dokunduğumuzun bir göstergesi. Lütfen herkes mağlup olduğunda da galip geldiğinde de çıkıp konuşsun. Beethoven'ın dediği gibi bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim."
"Yayın hakkı alındığında pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararası ismi tercih ettik. Kimse o ismi tartışamayacak."