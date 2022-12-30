Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Nef Stadyumu'nda gündeme dair bir basın toplantısı düzenliyor.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta, kırmızı beyazlı takımın verilmeyen ve tartışmalara sebep olan golüyle ilgili konuşan Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

"FEDERASYONDAN BU MAÇTAKİ TARTIŞMALI POZİSYONLARLA ALAKALI AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

"İlk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz."

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN VE GOLÜN NEDEN İPTAL EDİLDİĞİ AÇIKLANSIN"

"Sivasspor maçındaki pozisyon için biz de Mecnun Başkan'ın yaptığı gibi çağrıda bulunuyoruz. VAR kayıtları açıklansın ve golün neden iptal edildiği açıklansın. Şeffaflığın kimseye zararı olmaz. Şeffaf olsun ki insani hatalar başkaları tarafından ve kulüpler tarafından kötüye yorumlanmasın."

"POZİSYON ÖNCESİ TAÇ VAR"

"Bizim futbolcularımızın iddiası şu; pozisyon öncesi taç var, neden o pozisyon taçla değil de duran topla başladı? Dünkü golün neden iptal edildiğinin açıklamasını biz de istiyoruz."

"BUNUN BU KADAR BÜYÜTÜLMESİ, İNSANIN AKLINA BAŞKA ŞEYLER GETİRİYOR"

"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor."

"ADALET UĞRUNA ZARAR GÖRMEYİ TERCİH EDERİM"

"Bu kadar hep birlikte kıyamet koparılması, her zerreye nasıl dokunduğumuzun bir göstergesi. Lütfen herkes mağlup olduğunda da galip geldiğinde de çıkıp konuşsun. Beethoven'ın dediği gibi bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim."

"POZİSYONLARIN YORUMU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ULUSLARARASI İSMİ TERCİH ETTİK"

"Yayın hakkı alındığında pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararası ismi tercih ettik. Kimse o ismi tartışamayacak."