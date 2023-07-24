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Spor

Erden Timur: Mauro Icardi gibi 2-3 yıldız daha alacağız

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Erden Timur: Mauro Icardi gibi 2-3 yıldız daha alacağız
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İnsan hayalini paylaşmaktan bazen imtina ediyor. Duygular çerçevelendiğinde duygu olmaktan çıkıyor. Bu iş bir tutku işi. Bizim hayalimiz tekrar Avrupa Şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. O yüzden Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz."

ANGELINO TRANSFERİ

Samimiyeti karşı taraf hissettirince ne anlatmaya çalıştığını görüyor herkes. Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, "Angelino, baika takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı." diye bir şey söylemiş.

"150 BİN EURO FAZLA VERDİK"

Biz oyuncuya Leipzig'de kazandığının 150 bin euro fazlasını verdik sadece. Bunun tek sebebi, Barcelona'da yanına gittim. Bir değerli olduğunu hissetti. Doğruluğu, değerli olanı konuştuk. Bu dünyada samimi olan prim yapıyor. Bu şekilde de kaliteli insanları ikna edebiliyorsunuz.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRUYU SÖYLEMEK"

Önemli olan gerçekten oyuncu gelmese bile doğruyu söyleyecek misiniz? Dün bir oyuncu ile konuşurken dedim ki 5 tane ihtimal var. Söylediğim her şeyi imza etmek zorundayım. Kişisel olarak imza vermesem sana bir şey söylemem dedim. Sadece aklınızla düşünürseniz tüm ömrünüze yük olur.

"BU TUTKU BOŞUNA DEĞİL"

Allah kimsenin gönlüne bu tutkuyu boşuna koymaz. Bu tutku varsa muhakkak bir şey olur. İnsanın kendi yolculuğunu sağlayan şey kendinden başka bir amaca odaklanmaktır. Gerçekten doğruyu yaparsan, ahlaklı olursan daha çok başarılı olursun. Ahlaklı olursan geride klırsın diye düşünüyorlar ama bu tam tersidir. Bu bin okul yapmaya bedeldir. Birbirimize en az güvenen toplumlardan biriyiz.

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