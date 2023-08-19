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Spor

Erden Timur müjdeyi verdi! Galatasaray'da yeni yıldız için geri sayım başladı

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin başarılı yöneticisi Erden Timur'un müjdesini verdiği transferin gelecek hafta tamamlanması ve yıldız ismin İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Erden Timur müjdeyi verdi! Galatasaray'da yeni yıldız için geri sayım başladı
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Sarı kırmızılı kulübün transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur, merakla beklenen 8 numaranın önümüzdeki hafta belli olacağının müjdesini verdi.

Olabilecek en iyi opsiyonu getirmek istediklerini söyleyen Timur'un en çok istediği orta saha oyuncularının başında Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch geliyor. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere girişimlerini sürdürüyor.

Erden Timur ayrıca Bologna'nın Arjantinli orta sahası Nicolas Dominguez'in de gündemlerinde olduğunu, ancak daha da iyi alternatifler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

YENİ ROTA İSPANYA

Maliyeti yüksek olan isimlerden Rodrigo de Paul konusunda da pazarlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, haftaya İspanya'ya temsilci göndererek Atletico Madrid ile pazarlıkları son aşamaya getirmeyi hedefliyor.

29 yaşındaki Arjantinli yıldız ise Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor ve kulüplerin anlaşması halinde, transferin olumlu sonuçlanmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Galatasaray Yönetimi, orta saha transferi için en az 10 milyon Euro'luk bonservis bütçesini hazırlamış durumda.

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