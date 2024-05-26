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Spor

Erden Timur: Ön plana çıkmamaya çalışıyorum

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, yaşanılan şampiyonluktan sonra konuştu.

26 Mayıs 2024 Pazar 23:43 - Güncelleme:
Erden Timur: Ön plana çıkmamaya çalışıyorum
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluğun ardından açıklamalar yaptı.

"Galatasaray'da devam edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Timur, "Bugün şampiyonluk, diğer konuların ve kişilerin hiçbir önemi yok. Burada çok büyük bir ekip var. Ön plana çıkmamaya, görüntü vermemeye çalışıyorum." dedi.

Erden Timur, "İnşallah daha nice başarıları olacak Galatasaray'ın. Müthiş bir camia gerçekten. Galatasaray'da tüm başkanların kupaları, şampiyonlukları var, kişilerin önemi yok. Daha nice başarılar olacak Okan Hoca ile." diye konuştu.

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