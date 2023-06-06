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Spor

Erden Timur resmen anlaştı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor...

Galatasaray'ın başarılı yöneticisi Erden Timur sarı kırmızılılara önemli bir transfer kazandırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezon önemli bir kadro kurmak istiyor. İşte detaylar...

6 Haziran 2023 Salı 13:26 - Güncelleme:
Erden Timur resmen anlaştı! Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor...
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2022-2023 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Belçikalı yıldız Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur oyuncuyla bizzat yakından ilgileniyor.

GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADI

Sarı kırmızılılar 1 Temmuz itibariyle serbest kalacak Youri Tielemans'ı Galatasaray'a transfer etmek istiyor. Bonservisi olmayan yıldız futbolcuya imza parası da teklif edilecek. Belçikalı oyuncuyla Erden Timur büyük oranda anlaşma sağladı. Youri Tielemans'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Premier Lig'de forma giyen Youri Tielemans, sezonu Leicester City'de tamamladı. Mavilerde 37 maça çıkan Belçikalı futbolcu 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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