Erden Timur: Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulundu.

"Her çocuk gibi benim için önemli olan tuttuğumuz takım Galatasaray'dı." diyen Erden Timur, "Babam Mersin İdmanyurdu'nda yöneticilik yapıyordu. Takımda oynadım. Hep futbolla ve Mersin İdmanyurdu ile iç içeydik." dedi.

Nasıl Galatasaraylı olduğu ve Galatasaray sizin için ne ifade ediyor sorularına Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Benim babam da Galatasaraylı ama liberal bir adam. Özgür bırakıyordu. Beni eniştem Galatasaraylı yaptı. İlk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması imzaladığımızda stattan çıktığımızda onu aramıştım. Tüneli ilk o zaman görmüştüm. Benim açımdan duygulu bir zamandı. İnsanın temel şeyi değerleridir. Çocukken aile büyüğü vasıtasıyla takım tutuyor. İlkokul, ortaokul ve lise döneminde başarı kazanıyor diye tutuyor. Belli bir yaştan sonra değerler bütünüyle kendi değerlerinin özdeşleşmesi gerekiyor. Galatasaraylılık değerleri, toplum için çok önemli değerler. İnsanlar bir coğrafyada doğuyorsa oraya, sonra dünyaya faydalı olmak. Bence Galatasaraylılık değerinin en önemli şeyi toplumsal fayda. 500 yılı aşan bir eğitim kurumunun oluşturduğu bir fayda. Oyuncuların transferi sırasında hep bunu anlattım. Dünyada burası bir lisenin takımı. Böyle bir şey yoktur. Herkesin övündüğü bir konu. Oradan çıkan değerler var. İnsanın hiçbir tutkusu ve amacı değerler bütününün üstünde olamaz. İnsan dönem dönem o şeye girer ama, hayatının en güzel an çocuğuyla ilgili dönemdir. Çünkü karşılıksız. Takımdaşlık da karşılıksızdır. Galatasaraylılığın benim için anlamı bu." yanıtını verdi.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'YE BİRÇOK SPORU GETİREN TAKIM"

Yeni dönemdeki beklentiler ve yapılanlar konusunda Timur, "Galatasaraylılık değerleri spor aracılığıyla toplumun gelişimine katkı sunar. Sonunda şampiyon oluyoruz. 'Metinde sarıldığımsın' diye bir şey var. Duygunun sonucunda ne yaşıyorsanız hayat amacınız o. Galatasaraylılık değerleri her zaman toplumu öncelleyen, toplumun kalkınmasına katkı sunan, spor aracılığıyla; Türkiye'ye bir çok sporu getiren takım. Toplumun da en çok ihtiyaç duyduğu şey şu an, birleşmek; bir olmak. Dünyevi amaç hiçbir zaman amaç olacak. Bir tutku olur, mücadele eder; ama amacı dünyeviyse bence biraz haybeye zaman oluyor. Amaç birleştirmek olmalı. Sevgi iklimini kullandığım bir ifadedir. Sevginin girmeyeceği bir kalp yok." dedi.

"HERKES İYİ NİYETLE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Spor kulüplerinin en büyük amacının memleketi kalkındırmak olduğunu söyleyen Timur, "Önce kendi memleketine, sonra dünyaya bir şeyler yapmak. Bir başarı olacaksa bunsuz olduğunda bereketsiz oluyor. Gerçek sevgi iklimi olmadığında başarı olmuyor. 3.5 ayda ne oldu? Herkes takip ediyordur. Geçmiş dönem başkanlarımız örneğin sayın Adnan Polat. Florya'ya geldi. Ada'nın açılışına geldiler. Sayın Burak Elmas geldi. İnsanlara açık olmak gerekiyor. Kimseyi yargılamamak gerekiyor. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçmiş için de gelecek için de. Sevgi iklimini sadece Galatasaray'a değil, Türkiye'ye yaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"VEKALET OLARAK BURADAYIZ"

Erden Timur, "Hangi yönetimin kişinin değil, önemli olan Galatasaray'ın olması. Yeni bir çok proje var. Yeni dönemde yine bir çoğu olacak. Biz vekalet olarak buradayız. Emanet iş. Ama emanet iş yapmak çok zor bir iş. 20-21 yaşından beri istikrarlı olarak kilo alıyordum. Bu süreçte 6-7 kilo verdim. Eşimin tarafı Antepli. Hep de çok yoğun çalışırdım. İlk defa kilo verdim. Emanet iş çok zor bir iş. Kendi işinde hata yaparsan bedelini sen ödüyorsun. Burada emanet iş. Parayı kim veriyor. Taraftar veriyor. Sponsorun da, yayın gelirinin de parasını taraftar veriyor. Florya'ya girerken bu duyguyu aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum." dedi.

"BİRBİRİNE EN AZ GÜVENEN TOPLUMUZ"

Galatasaray ile sponsorluk ilişkileri konusunda ise Erden Timur, (Sportif AŞ'ye geçiş) "Dursun başkan göreve talip olduğunda benimle görüştü. Birlikte sürece başladık. Sonrada bir konu söz konusu oldu. Yönetim kurulunda başkan yardımcısıydım. Biz de zaman zaman duygularımızla hareket ediyoruz. Ben bu vesileyle müsaade istedim. Sonra da evime gelen insanlar olmuştu. Bir ağabeyim de 'Sen bize haksızlık ediyorsun, bizi yarı yolda bırakıyorsun' dedi. Duygu ve düşüncemde haklı olduğumu düşünüyordum. Ben de Sportif AŞ'ye gireyim, yalnız bırakmamış olayım dedim. Böyle bir şekilde oldu. Sportif AŞ'de de alt yapıyla ilgilenirim dedim, A Takım'la değildi. Seçimden sonra Dursun başkan görevimi tevdi etti. 2017'de ilk sponsor olduk. 15 Temmuz'dan üç gün sonra mıydı, el sıkıştık. Bir hafta sonra sözleşme imzaladık. Sonra da öyle devam etti. İnsanın gönlü başka bir şey istiyor. Bilinmek bazı insanların hoşuna gider, bazılarının gitmez. İnsanın tutkusunu kontrol etmek için karşılıksızlığa ihtiyaç var. Burada da o tip şeyler olunca ister istemez hoşunuza giden şeyler oluyor. 'Ben de hiç çıkmayayım' dedim. 'Konuşman gerekiyor' dendi. Erden Timur şöyle böyle deniyordu. Galatasaray basketbolunu yönetirken, o fikri yönetme fikri sayın Burak Elmas'ın fikriydi. İyi yönetimde zaten takdir ediliyorsun. Ancak takdir edilmesi gereken başka insanlar da oluyor. Efes maçı sonrası konuşmuştum. Seçim sürecinde de iletişim temsilcisi olarak görevlendirildim. Toplumda bir güven bunalımı var. Birbirine en az güvenen toplumuz. Üstüne çok düşünülmesi gereken bir şey. Ben de çok dikkat etmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN ÇIKARI İÇİN KONUŞMAK GEREKİYOR"

Toplamda 3 kez ekrana çıktığını söyleyen Timur, "Bir kez maç sonrası hakem konusuydu. İlkinde transfer stratejimizi anlatmaktı. Geldiğimizde transfer süreci başlamıştı. Ondan sonra hocamız, sayın Torrent'in giderken bir yük oluşturmaması içindi. İki aylık bir sürecimiz var. O iki ay altı günde mevcut bütçe, bir önceki senenin transfer ve maaş bütçesine uygun bir strateji uygulayacaktık. Sonuna kadar o bütçeyi oluşturmak için beklemeniz gerekiyordu. Belli bir zaman sonra nereye geldiğimizi söylemek için ekrana çıktım. Bazen Galatasaray'ın çıkarı için konuşmak gerekiyor. Yusuf konusu oldu. Ben konuşmadım. O zaman konuşuyor oluruz." açıklamalarını yaptı.

"MARCAO BİZE CİDDİ BİR PARA KAZANDIRDI"

Dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelişinde hep kendisinden bahsetmeleriyle ilgili olarak ise Erden Timur, "Ben ön plana çıkıyorum. Ancak basketboldaki gibi bu ekip işi. Bir çok insanın emeği var. Herkese, başta başkanım olmak üzere, tüm üyelere; sonra Okan hocamıza teşükker ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarfetti. Oyuncu izledi, takım işleri vardı. Gece 3'lerden, 4'lerden önce Florya'dan gidilmiyordu. Bazen bize çay getiriyorlardı. Onlar da bize hakkını helal etsin. Uğur Yıldız çok önemli iş yaptı. Cenk Ergün çok önemli iş yaptı. Sadece 13 oyuncu alınmadı, 26 oyuncu gönderildi. Geçen sene de seçim geç olmuştu ama Fatih Hoca'mız vardı. İki ayda her şey yapıldı. Herkes gecelere kadar çalışıyordu. Sosyal medya ekibine, çok güzel bir şekilde bunu lanse ettiler. Marcao gitti, bize ciddi bir para kazandırdı. Eski yönetimlere de teşekkür ediyorum." dedi.

TRANSFERDE FUTBOLCULARI NASIL İKNA ETTİ?

"Taraftarlık duygusunu hepimiz iyi biliyoruz." diyen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Giden herkese de tek tek teşekkür ediyorum. Alpaslan Dikmen'in çok güzel sözü vardır. Ter döken, tüm giden herkese teşekkür ediyoruz. O yüzden bu süreç ekip işi ve bu kadar insanın çok emeği var. Dört ay, seçimle birlikte gece dörtten önce uyuduğumuz çok nadirdir. Oyuncuları ikna süreçlerinde tüm ekip olarak mücadele ettik. İnsanların karar verme süreçleri sadece para değil. İnsan kendisini karşıdaki yerine koyunca, biz 'garanti oyunculara ihtiyacımız var' demiştik. Geleceği de planlamıştık. Orta üst kulüplerden teklif alması lazımdı. Winner (Kazanan) karakteri olacak, şampiyonluk isteyen oyuncu olacak. Oyuncunun önceliği para olmayacaktı. Bugüne kadar Türkiye Ligi'nde genelde maaşı iki ile iki buçukla çarpılmış, dört sene kontratlar verilmiş. Bizim aldığımız oyuncuların dördü aldığı maaşın daha azına aldı. Bir tane 140 bin Euro daha fazla verdiğimiz bir oyuncu var." şeklinde konuştu.

"TEKRAR AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAĞIZ"

Erden Timur, "Takım yaşlı deniyor ama geçen seneden yaş ortalaması iki yaş daha düşük. Kendisini ispat etmiş, elit takımlardan teklif alan iki oyuncu da var. 23-24-25 yaş olduğunda rakamlar daha farklı oluyor. Neye ikna ettik, bir plan anlattık. Bence samimiyete, kararlılığa ikna olur. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin beş beyni ikna etmeye çalışırken, kalp bin kalbi fetheder. Biz 5 yıllık plan ortaya koyduk. Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız dedik. Akademi organizasyonundan tutup da, uluslararası futbol insanlarıyla bir şeyler ortaya koyduk. Finansmanı da anlattık. Uzun sürüyor. Esnemedik. dediğimiz gibi, bizim için bir turnusoldu. Karakterli oyuncular. Sadece winner karakterli değil. Uluslararası bir şirketle 15-16 sayfalık karakter analizi yaptırdık. Çok önemli karakterler getirdik." açıklamalarını yaptı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Gelecek senenin transfer stratejisini yaptınız mı?" sorusuna ise Erden Timur, "Dört oyuncumuzun sözleşmesi bir yıllık. Aslında yüksek maaş. Oliviera'nın sözleşmesi dört yıllık. Porto'daki sözleşmesi de dört yıllıktı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonlarında 20-25 maç, ilk 11. 45 dakika koyduğumuz bir yerde uzatmalar dahil değil. Bunun amacı oyuncunun kafası rahat olsun istedik. Gelecek seneyi planlamak için birer yıllık planlamayı yaptık. Hangi yaşta olursa olsun, her oyuncu dört ve beş yıl sözleşme ister. Bir yıllık sözleşme nedeni oyuncunun ne kadar istediğini gösteriyor. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Detay veremem. Şu anki rakiplerimiz gibi bizim de 5-6-7-8 ay zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız. Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak. Galatasaray sadece kendisine alacağı değil, alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Sadece bizden yetişen oyuncudan para kazanmayacağız. Başka kulüplere de göndererek geniş bir planımız var." yanıtını verdi.

"HEM FUTBOLCUNUN HEM DE GALATASARAY'A KATKISI OLACAK ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Altyapıdan bazı oyuncuların takımdan ayrılma süreçleri ve menajerlerin etkisi olmalarıyla ilgili olarak ise Erden Timur, "Bir ekol olmak için hem Almanya'da bir enstitü ile hem de uzman kişililerle altyapı reform çalışması için bir taslak çalışması hazırlıyoruz. Tüm modelleri detaylıca inceledik. En önemli şey altyapı. Oyuncunun hissetmesi lazım. Yeterli değerin verilmesi ve yeterli ilginin gösterilmesi. Florya'da 'Sizi buraya getiren ama kalıcı kılacak olan karakteriniz' yazar. Oyuncunun eğitsel tarafını çok iyi yapmanız gerekiyor. Menajerlik konusunda dünyanın farklı özellikleri var. Hem futbolcunun hem de Galatasaray'a katkısı olacak çalışmalar yapılmalı. Oyuncuya ve ailesine değeri hissettirmek önemli." açıklamasını yaptı.

"MADDİ KONULARI TOPLADIĞIMIZDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Futbolcu satışı konusunda beklenen düzeyde olmadıklarını ve buna yönelik çalışma yaptıklarını kaydeden Erden Timur, "Futbolcu satmak için muhakkak ayrı bir pazarlama departmanı olması gerekiyor. O departmanın futbolcu satışı önceliği oluyor. Bizde o yapı yok. Doğru bir sistem kurmadığınızda ancak şans eseri yapmış oluyorsunuz. Hem kiralama, izleme, onun gelişiminin rapor edilmesinin yanısıra sürekli geri bildirimler yapılmalı. Buna bu sene çok eğileceğiz. Kısa zamanda her zaman başarı gelir mi? Bu konuda ne olur bilmiyorum ama bunların hepsini yapacağız. Mali olarak güçlü olduğunuzda daha değerli oluyor. Bu projeler hayata geçtiğinde daha farklı olacak. Hangi isim olursa olsun 'teklik verdik' olur. Transfer döneminde, en büyük kulüpler bile, nezaketen denmiyor, objektif söyleniyor 'Galatasaray çok büyük bir camia' deniyor. Bunu Roma'dan City'den veya PSG'den duymak çok çok önemli. Taraftarımız bunu bilsin. Maddi konuları topladığımızda daha güçlü olacağız. Belli liglerden oyuncu 25-30-40 milyondan satılıyor. Türkiye Ligi'ne o yüzden geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye Ligi'nden bu çok zor. Bizim öz eleştiri yapmamıza engel değil." ifadelerini kullandı.