Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'deki kritik Karagümrük maçı öncesi Florya'da idmanda açıklamalarda buludu. Timur hem seçim hem de şampiyonluk hakkında yorumlarda bulundu.

İşte Erden Timur'un yaptığı açıklamalar;

Şampiyonluğun son dönemecindeyiz. Önemli bir yol aldık ve artık son viraj. Henüz matematiksel bir şey olmadığı için, mayıslar da bizim için çok önemli. Konsantrasyonumuzu sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. Sonuna kadar bu işi bitirmeye çalışacağız. Camiamıza sesleniyorum: Henüz bitmiş bir şey yok. Konsantrasyondan ve şampiyonluk inancından başka hiçbir şey düşünmememiz gerekiyor.

Galatasaray siyasetinin içinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yer almadım. Ama katkım olabilecek ne varsa herhangi bir yerde katkı vermeye çalışıyorum.

Kendi paramızla buradaki kalan kısmı satın alarak böyle bir noktaya gelindi. Bu da rakamlarla değerlendiriyor. Bunlar güncel rakamlar. Şu an ne desem bu siyasetin içinde olacak. Bu bir yöntem. Şu anda tartışılan o. İki farklı yöntem var. Kendin yaptığında satış ve pazarlamasını kendin yapar ve daha fazla kar edersin. Diğer türlü yaptığında daha rahat bir operasyon olur. Daha az kar edersin. Benim şahsi görüşüm, kendimiz yapmak üzere, baştan beri öyle ifade ediyorduk.

Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız. Dursun Başkan'la farklı fikirlerimiz olabilir. Kırıldığımız farklı noktalar olabilir. Ama peşkeş kelimesini kendisine yakıştıramayız. Farklı bir yöntem seçti diye bu kelimeyi doğru bulmuyorum. Söz konusu değil.

Bu stat kapasitesi bize yetmeyecek. Kuyruklar oluşuyor maç esnasında, bunu da görüyoruz.