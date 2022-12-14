Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

İşte Timur'un sözleri:

"UZUN SÜREÇLER SÖZ KONUSU"

"Bosman kuralı içinde olan birçok oyuncu var. Onlarla süreç içinde görüşülür ama bir imza parası olayı oluyor. Biz bunu 1 yılı kalan oyuncular diye 2'ye ayırdık. Odağımız sadece Bosman'a uygun oyuncular değil çünkü hem imza parası, hem maaş rekabeti de oluyor. Toplam bütçelere bakmak lazım. Amaç bonservise verilmeyen paranın ne kadarını biz alırız oluyor. O yüzden Dembele ya da x y z çok şey yazılır, kimseyle o denli bir görüşme yapmadık. Sezon ortasında yine çıkarlar çatışıyor. Kulüpte sezon ortasında bonservis almak istiyor. Hepsi için uzun süreçler söz konusu."

"HOCAMIZA GÖRE KADRO YETERLİ"

"Hocamızın da görüşü kadronun yeterli olduğu yönünde. Onun görüşüne göre bakıyoruz. Kadronun gayet iyi ilerleme durumu oldu son maçlarda. Gençlerle de görmek lazım. Türkiye'de bugüne kadar büyük takımlar içinde olmuş mu veri lazım ama teorik olarak hiç olmamış görünüyor, 15 akademi oyuncumuz var. Kazımcan, Yusuf, Ross, Boey'da genç. 19-20 oyuncudan bahsediyoruz. Bunlarda kadro derinliği anlamında önemli. Cumhuriyetin 100. yılı şampiyonluk her takım olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız, belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı veren bir şey olursa onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar bunlar yaşanacak. Önemli deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son yılların en rekabetli yılı. Takviye gerekiyorsa yapılacak tabii ki."

"OYUNCULARA GELEN BİRÇOK TEKLİF VAR"

"Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Oyuncular atmosferden çok mutlu. Dünyada çok büyük oyuncular var ama kariyerinde kupa yok. Bizim kadromuzdan da bahsetmiyorum sadece. Dünyada da çok büyük oyuncular var, hayatında kupa kazanmamış. Öyle olduğu için herkesin sahiplenmesi çok üst düzey. Scout gönderip izletiyorlar bildiklerimiz ve bilmediklerimiz var. Galatasaray forması dışarda çok daha değerli. Ülkemizde de değerli ama biz bile koyu Galatasaray taraftarı olsak da o kadar farkında değiliz. Galatasaray formasını genç yaşta giyen oyuncunun başka bir marketi oluyor. Bunlara süre aldırmalıyız ama sınırlı alabilirler çünkü yarışmacı bir ekibiz."

"ICARDI CUMARTESİ GÜNÜ DÖNÜYOR"

"Icardi cumartesi günü gelecek. Icardi ile ilgili ne olsa polemik oluyor. Bunun böyle olmasını da bekliyorduk ama aynı anda Sergio da sakatlandı ve ülkesine gitti. Sakatlanan adam boş zamanında takım Antalya'dayken İstanbul'da tek başına dur denmez. Icardi gidince gitti oluyor diğerleri gidince haber bile olmuyor. Normal bir şey bu. Tedavisine burada devam edilecek."

"MUSLERA İÇİN ARAŞTIRMA YAPTIK"

"Muslera'nın cezasına ilişkin konuyla ilgili araştırma yaptık. Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım."

"GÖNDERİLME DURUMU OLMADI"

"Seferovic ve Van Aanholt için gönderilme durumunda bir hareket olmadı. Kimsenin menajeri çağırılmadı. Seferovic iyi performans göstererek alındı. İlk listeden isimlerdendi. Sergio ve Seferovic'ti. Sakatlık riski olabilir, çok büyük bir risk değil demiştik. Kiralık satın alma opsiyonlu yapalım dedik. Stratejimiz buydu. Bunu birçok oyuncuda yaptık. Geçmişteki 15 yılı inceleyince gördüğüm şey; başarı oranı var ama o oranı yakaladığında bile başarısızlık kısmı da var. Başarısızlık kısmının maddi ve kadro bedeli de süre. Az süreyle o yüzden anlaşma yapmaya çalıştık. Oyuncuyu en zor ikna edeceğin şey budur. Kontrat süresi."

"SADECE SERGIO'NUN UZUN KONTRATI VAR"

"Bizim bir Sergio var uzun süreli onun da sözleşmesi zaten 4 seneydi. O yüzden burada da Seferovic iyi bir performans göstererek geldiği için inşallah yükseltecektir."

"HİÇ PROBLEM YAŞAMADIK"

"Kulüplerin durumu ortada, zorlanıyorlar. Toz pembe bir şey söylemeye gerek yok ama tüm gayretle ödemelerimiz doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gecikmeler oluyor ama Türk futbolunun alışık olduğu gecikmelere göre çok daha az gecikmeler oluyor. Bu konuda oyuncularla hiçbir problem yaşamadık."

"LİGİ BİTİRMEYİZ" AÇIKLAMASI

"Veri ortaya koyduk biz aslında. Olasılık. İspat olmazsa olasılık bir bilimdir. Olasılıklarla bir şeyler konuştuk. Bizim x gol beklentisi dediğimiz 2 tip beklenti var. Birincisi devam eden oyun içindeki, ikincisi de duran topla birlikte. Bu kadar beklenti varken penaltı çalınmıyor, bu bir istatistiktir dedik. Rakiplerimiz içinde penaltı olan istatistiği almış. Penaltısızı karşılaştırman lazım. Doğru veri verdik. O verilerin sonucu olduğunu düşünüyorum. Her türlü şeyi araştırıp gideceğiz demiştik. Şunu da söyledim; federasyon başkanının da yönetim kurulunun da iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz ve bunu yaptığımız basın toplantılarında da hep söyledik. Bunu politik söylemiyorum. Çok şey yapmaya çalışıyorlar ama verileri böyle vermemizin sebebi onlarda verilerle aşağı tarafa gidince az manipülasyon olur. Yönetici dibe kadar inmesi lazım, az manipülasyon için."

"DOĞRU DAVRANIŞ BUDUR"

"Muhatabınıza söylersiniz bir şeyi iyi niyetle yapmak iyi niyetle yapmaktır. Sizle ilgili hata varsa ben size söylemeyip patrona söylüyorsam burada samimiyet yoktur. Doğru davranış budur. Bunu Galatasaraylılık diye açıklamak da istemem. Biz o zaman her yerdeyiz dediğimiz oydu. Hangi hata neden kaynaklı ? kötü niyet ne ? sebep ne ? biz bunları aktardık. Kamuoyunu tatmin etmek için yapmakla gerçekten yapmak farklı. Kamuoyuna yapıyorsan kendine çalışıyorsun."

"İLK DEFA ORADA TANIŞTIM"

"Selahattin Baki beyle biz karşılaştık yabancı çalıştayında ilk defa orada tanıştım. Güzel şeyler söyledi. Yabancı önerisinde farklı bir fikrimiz vardı, onu destekledi ve hep olumlu şeyler söyledi. Bizim toplumsal birliktelikle ilgili ne yapacağımızı herkes görecek. Ben Fenerbahçe'nin pozisyonu sorulduğunda bile toplum yüzde 60'a 40'tı. Ben Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltı diye söyledim. Gerçekten adalet için yaptığımızı insanlar anlayacak çünkü başka bir gayemiz yok. Güven erezyonu yaşandığı için kimse neden yaptığımızı anlamıyor ancak biz kendi çıkarımız için, kendimiz için adalet istemedik. Galatasaray haksız şekilde puan kazandığı zaman biz çıkıp rakibimize haksızlık yapıldı da diyeceğiz. Tepki çekeceğimiz halde yapacağız, bunları herkes görecek. Bugüne kadar çok daha büyük sert şeyler yaşandı. O yüzden bunun 1,5 2 ay sonra hiçbir şey olmamışken gündeme getirilmesi de yanlış. Sürekli ayda 1 basın toplantısını anma toplantısı yapılacak herhalde."

"ÖYLE BİR ŞEY HARCAMADIK"

"Ali Bey'e söylediğim çok para harcamış gibi görünüyoruz ama öyle bir şey harcamadık. Geçmişte de başarılı transfer dönemleri yaşanmıştı. Son 13 sene alınan oyuncuların kariyerleri ve üst düzey kariyere sahip transfer edilen oyuncu sayısını göz önüne alarak kıyaslarsak açık ara en az maliyetli transfer sezonu. Geçen seneye kıyasıyla daha az bonservis ücreti ödedik ve maaşta 200 bin avro az bütçe oldu. Toplam yükümlülük yani, maaşın süreyle çarpımı, artı bonservis, artı menajerlik ücreti ve imza parası ile kulübün ne kadar yükümlülük altına sokulduğu önemli. O parayı bonservise, maaşa, menajerlik ücretine ödüyorsunuz. Hepsine bakılması lazım. Her türlü bakılınca toplam yükümlülükte geçen senenin yarısından az durumdayız. Temel sebebi kısa süreli sözleşme ve düşük bonservis."

"BİR ŞAKALAŞMA GİBİYDİ"

"Ali Bey ile o anı yaşayan kişi olduğum için bence bir takılma şakalaşma gibiydi. Art niyetli değildi, tabi ben hissettiğimi söylüyorum."

"MAKUL SEVİYEDE KONUŞULMASI GEREKİYOR"

(Hakemle ilgili konuşana ceza verilecek) "Makul seviyede konuşulması gerekiyor. Şu konuda haklılar, her hafta konuşulması da doğru değil. O da Türk hakemliğini geliştirmiyor. Muhakkak bu iş mevcut hakemlerimizde iyi performans verenler var ama toplam kaliteyi dönemsel olarak artırmak için VAR'da yabancı hakem olabilir."

"GEÇEN SENEKİ GİBİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Geçen sene ilk defa yıllardır yüzde 50-50 tribün oldu Bursa'da oynanan basketboldaki Türkiye Kupası maçında. Maçtaydım hiç öyle hadiseler olmadı. Sahaya atılan bir şeylerden dolayı hakem tribünleri boşalttı. Gayet insanlar 50 50 kapalı salonda hiçbir şey olmadı. Bunun bence gözden geçirilmesi gerekir ama kamunun farklı istihbaratları oluyor. Bizim gördüğümüz boyut bu kısmı. Kamu konuyu birçok boyuttan değerlendirdiği için bu boyutlarıyla da karar verecektir. Basketbolda bu senenin de geçen seneki gibi olması için çalışıyoruz."

YUSUF DEMİR AÇIKLAMASI

"Yusuf Demir konusu diye bir konumuz yok. Bu bizim konumuz değil. Türk futbolunun konusu. Başvururken de dedik bir insan Türkse Türktür. Bunun dünyada böyle uygulandığı hiçbir yer yok. Bunu kulüplerin sahiplenip yapması lazım. Yurt dışında yaşayan Türklerin bunu sahiplenmesi lazım. Galatasaray memleketin bir konusuyla ilgili görüş açıklayabilir ama sanki Galatasaray'ın konusu gibi görülüyor. Gelecek sene uygulanacak yabancı konusunda bunlar da konuşuldu. Yusuf Demir için statünün değişmeyeceğini söylemişlerdi."

"YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR"

"Gelecek sene için tüm yabancı kuralı değişebilir. İsmi Yusuf değil Josef olsa Barcelona'nın almak istediği kalibrede oyuncuların genç yaşta 15-16 20 milyon bonservislerle alınıyor. Bizim o anlamda baktığımız transferdi. İlerde bu değişiklik olursa diye baktık, 21 yaş altı için aldık onu. 2 oyuncu alacağız diye. Birini de sonraya bırakacağız dedik. Önümüzdeki yıl yabancı statüsü nasıl olacak onu bakıp değerlendireceğiz."

"GENEL ANLAMDA MEMNUNUZ"

"Dünya Kupası'ndan beklentimiz tabi her oyuncumuzun oynaması vitrine çıkmasıydı. Yarı finallere finallere gitmesiydi ama milli takım hocalarının kararıydı diğer beklentimiz de sakatlık olmamasıydı. Genel anlamda bu açıdan memnunuz."

"PERFORMANSI ORTADA"

"Okan hocanın performansı ortada. Yepyeni takımı bir araya getirdi, sistem oturttu ve performans aldı. Bugün çok büyük hocaların bile kariyerine bakınca birinci hatta ikinci senesinde bir önceki hocaların başarısından düşük olmuş ama sabır gösterilmiş. Okan hocaya o sabır da gösterilmedi. Biraz zaman lazım yeni kurulan bir takımız. Galatasaray geçen sene 13. Olmuş ama fark etmez bu sene şampiyonu olacaksın diye bakılıyor, çünkü burası Galatasaray. Sezon başından son haftalara kadar istatistik olarak baktığımızda en çok ceza sahasında topla buluşan pozisyona giren hücum datalarının hepsinde Galatasaray iyiydi ama bitiricilik sorunu vardı. Okan hoca oyun sitilini ortaya koydu ve neticelerini Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gördük. Hızlı bir şekilde takımı oyun düzenine soktuğunu düşünüyorum."

"SONUNA KADAR DESTEK LAZIM"

"Burada şuna inanmak gerekiyor biz şampiyon olacağız belki de bir golle olacağız. Geri düşsen de sonuna kadar destek vermek lazım. Öne geçsen de 3-4 puan rehavete kapılmamak gerekiyor. Son ana kadar gösterilecek performansla olur bu. Camianın her noktada birleşmesi lazım. Ayrıştırıcı konular yaşadığınızda bile bunu birleştirmeye bakmak lazım. Biz seçim döneminde başkanımızla konuşmuştuk, herkesi birleştirmek lazım demiştik. O yüzden herkesin bir arada omuz omuza olması lazım. Bu mücadeleyle kazanılacak, bir de oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Samimiyete bakmalarını, önem vermelerini rica ediyorum. Okuduğumuz ettiğimiz şeylere bakıp manipüle edilebiliyoruz. En önemli mesajım oyunculara sahip çıkmak lazım. Şuradan geçerken 100 kişi bizleri ıslıklasa ne hissederiz? 20 yaşında oyuncular bunlar. Ali Sami Yen'de bunlar hiç yoktu. Okan ve Berkan elinden geleni yapıyorlar, aslan gibi çocuk bunlar. Kendi çocuğu orada oynuyormuş gibi düşünmesi lazım ya da gençse kendisi oynuyormuş gibi. Hepsi Galatasaray için ter döküyor. Berkan hastayken serum alıp sabah canavar gibi antrenman yapıyor. Antrenmana çıkmak için dahi çabalıyor. Okan yıllardır sabretmiş elinden geleni yapıyor. Ufacık hata yapanı ıslıklarsak tribünde sonsuz şekilde bağırmadan durmaman lazım. Taraftar olarak son düdüğe kadar takıma ve tüm futbolcularımıza destek olmamız gerekiyor. Futbolcular sahada, taraftar tribünde kenetlenerek, bir aile olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Başarının yolu buradan geçiyor. Taraftardan en büyük isteğim bu çocuklara sahip çıkılması."

"FENERBAHÇE MAÇINA KALMASI"

"Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. 3-4 hafta önce biz şampiyon olalım isterim. 1 hafta kala belki de 1 golle şampiyon olacağız. Her konuda o kadar hassas olmak gerekiyor. Kalmamasını dilerim. Kalırsa da güzel maç olur."